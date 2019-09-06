В РПЛ подтвердили, что «Зенит» может дозаявить Кокорина до 3 октября

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В пресс-службе РПЛ подтвердили, что футболист Александр Кокорин, чьё ходатайство об условно-досрочном освобождении было удовлетворено Алексеевским районным судом Белгородской области, может быть дозаявлен «Зенитом» или любым другим клубом только до наступления 3 октября.
В РПЛ подтвердили, что «Зенит» может дозаявить Кокорина до 3 октября
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Согласно ст. 14 Регламента РФС по статусу и переходам футболистов, регистрация может производиться лишь в один из двух регистрационных периодов в течение спортивного сезона. В случае истечения срока действия трудового договора или его расторжения в течение соответствующего регистрационного периода у футболиста есть 30 календарных дней после окончания соответствующего регистрационного периода», — заявили в пресс-службе организации.

При этом, согласно регламенту, само решение о регистрации футболиста должно приниматься Комитетом по статусу игроков РФС по заявлению профессионального футбольного клуба.

Ранее генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов пояснил, когда нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин сможет выйти на поле в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

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