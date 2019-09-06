В профсоюзе футболистов рассказали, когда Кокорин сможет сыграть в матче РПЛ

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов ответил на вопрос, когда нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин сможет выйти на поле в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сможет ли Кокорин сыграть в ближайшем туре РПЛ, будучи свободным агентом? Здесь нужно смотреть на дату прекращения трудового договора с «Зенитом». Если он стал свободным агентом в это трансферное окно, то он может быть заявлен, если до открытия окна или после, то нет», — цитирует Зотова «Чемпионат».

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Мамаева.

Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. В составе сине-бело-голубых он провёл 92 матча, забил 34 мяча и отдал 13 результативных передач. Также форвард известен по выступлениям за московское «Динамо» и сборную России.

Ранее журналист Василий Уткин высказался об освобождении Кокорина и Мамаева.