Уткин: рад, что Кокорин и Мамаев освобождаются

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Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Уткин: рад, что Кокорин и Мамаев освобождаются
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Со своей стороны, я рад, что Мамаев и Кокорин освобождаются. Надеюсь, это касается и их подельников, Кокорина-младшего и Протасовицкого», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он также пожелал спортсменам спокойной и радостной дальнейшей жизни, а также возвращения на поле.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Мамаева.

Ранее экс-футболист Александр Самедов заявил, что у Кокорина и Мамаева есть шанс получить вызов в сборную России.

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