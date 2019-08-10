Победа над командой ПФЛ, хет-трик и благодарность от ФСИН: как Кокорин и Мамаев сыграли товарищеский матч в колонии

В исправительной колонии №4 Белгородской области состоялся товарищеский матч с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева. В составе команды заключённых они встретились с футболистами «Салюта» и одержали победу со счётом 4:2. Полузащитник «Краснодара» оформил хет-трик, ещё один мяч забил нападающий «Зенита». После игры они получили благодарность от белгородского управления ФСИН.

На территории исправительной колонии №4 в городе Алексеевка Белгородской области состоялся матч с участием двух самых известных её заключённых — нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Бывшие футболисты сборной России встретились с игроками «Салюта», который выступает во втором дивизионе чемпионата страны.

Спортсмены, отбывающие наказание за хулиганство и побои, вошли в состав сборной, составленной из других осуждённых своей колонии. Команда получила название «Золотой лев» в честь животного, изображённого на гербе Белгородской области. Вместе с ними участие в матче принимал и младший брат Кокорина Кирилл, также отбывающий наказание в Алексеевке.

Первоначально сообщалось, что матч пройдёт в формате «6 на 6», а команды проведут два тайма по 30 минут. Однако в день игры условия изменились — количество игроков сократилось до пяти в каждой команде, а временные отрезки уменьшились до 20 минут. Столько же составил перерыв между таймами, во время которого собравшимся журналистам было предложено поговорить с футболистами.

Кокорин и Мамаев сыграли в синих футболках с изображениями золотого льва на груди. Игрок «Краснодара» выступил под пятым номером, на спине нападающего «Зенита» была цифра «7». Их соперники, накануне проигравшие обнинскому «Кванту» в первенстве ПФЛ, надели белую униформу.

Игра прошла на небольшом поле, по размерам уступавшем даже площадкам для мини-футбола. Состояние газона нельзя было назвать идеальным — трава сохранилась только на флангах, а большую часть территории покрывала сухая земля. При этом на поле была нанесена разметка, обозначавшая центральный круг и площадь вокруг ворот. Площадку окружал прозрачный забор, за которым расположились журналисты и сотрудники Федеральный службы исполнения наказаний.

Кокорин и Мамаев провели на поле всё время, хотя в матче были предусмотрены замены, которыми пользовался младший брат футболиста «Зенита». Бывшие игроки сборной часто взаимодействовали друг с другом и вместе забили все мячи в составе «Золотого льва», принеся команде победу со счётом 4:2. Мамаев оформил хет-трик, отличившись в том числе после точного удара с дальней дистанции. Кокорин, хотя и оформил только один гол, часто помогал команде с розыгрышем мяча.

После матча Мамаев был поощрён в качестве лучшего бомбардира, а Кокорина признали самым полезным игроком. Приз лучшему вратарю достался Николаю Голдинцеву, отразившему несколько ударов от футболистов «Салюта». Все члены «Золотого льва» получили благодарность от белгородского управления ФСИН, которая может стать дополнением к положительной характеристике для заключённых.

В перерыве встречи Кокорин поблагодарил «Зенит» за поддержку, вступился за Мамаева, с которым «Краснодар» намерен разорвать контракт, и высказался о своём отношении к Денису Паку, конфликт с которым привёл футболиста в тюрьму.

«Готов завершить карьеру в «Зените». Готов играть хоть бесплатно. Потому что клуб ко мне очень хорошо относится. Сергей Семак на связи с моей семьей. Он не просто человечище, я даже не могу найти слов, чтобы описать какой он хороший человек. Считаю, «Краснодар» поступил несправедливо по отношению к Мамаеву. Если встречу на улице Пака, готов пожать ему руку. У меня нет к нему никаких претензий. Хотя жаль, что он не повторил того, что сказал нам в действительности в кафе», — рассказал нападающий «Спорт-Экспрессу».

Мамаев же рассказал, что рассчитывает скоро получить условно-досрочное освобождение, прокомментировал ситуацию с контрактом и признался, что пока не определился с будущим на свободе.

«Настроение отличное, шикарное. Конечно, рассчитываем на УДО. Мы подали. На все воля божья, как будет, так и будет. Мы уже долго ждём. В любом случае, нам не так долго осталось. Нормально всё будет. У меня нет обиды на «Краснодар». Я всё понимаю. Хотел бы передать привет всем ребятам, всем игрокам, руководству во главе с Сергеем Галицким, я сейчас за них болею. Пока не думаю о том, что буду делать, когда освобожусь. Для начала нужно выйти. Стараюсь жить сегодняшним днём, на данный момент у меня технически действует контракт с «Краснодаром», — отметил футболист.

Завершив играть, участники матча отправились в столовую на обед. В будущем у них ещё будет время провести новый матч. Если прошение об УДО не будет удовлетворено, то Мамаев проведёт в колонии ещё три месяца, а братьям Кокориным до конца срока останется четыре месяца.