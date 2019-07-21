Футбольные матчи и свидания с жёнами: как отбывают наказание Кокорин и Мамаев

Павел Мамаев и Александр Кокорин уже более полумесяца отбывают наказание в ИК-4 в Белгородской области. После этапирования в колонию спортсмены получили право на длительные свидания с жёнами и уже успели сыграть в футбол. Кокорин и Мамаев живут в бараке для образцовых заключённых, а их соседями стали среди прочих малолетние преступники, осуждённые за убийство и хранение наркотиков.

Павел Мамаев и Александр Кокорин уже более полумесяца отбывают наказание в исправительной колонии №4 УФСИН России по Белгородской области. После этапирования в ИК-4 оба футболиста прошли процедуру обязательного карантина и были переведены в основную камеру.

Телеведущая Ольга Скабеева навестила осуждённых экс-игроков сборной России и рассказала об условиях их жизни в тюрьме. По её словам, Кокорина и Мамаева поселили в барак, в котором содержатся так называемые благонадёжные заключённые.

«Мамаева и Кокорина определили в 8-й отряд, в котором содержатся всего 80 человек. Живут они в общежитии на 22 человека. Койки двухъярусные, смена белья раз в неделю. Кровати Кокорина и Мамаева расположены рядом друг с другом», — отметила телеведущая.

Кроме того, сообщается, что соседями футболистов в числе прочих стали два малолетних преступника. Один из них осуждён по ст. 105 УК РФ («Убийство»), другой — по ст. 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств»).

Новое место отбывания наказания внесло серьёзные изменения в жизнь осуждённых звёзд футбола. Теперь Александр Кокорин и Павел Мамаев могут получать посылки, выписывать журналы и газеты, а также проводить время на открытом воздухе и заниматься спортом.

⚽ Коллеги из @mash_video любезно поделились с нами видео. На нем Кокорин и Мамаев играют в футбол за колючей проволокой. Побритые. С улыбками pic.twitter.com/vV4fRFiKFY — Матч ТВ (@MatchTV) 17 июля 2019 г.

Так, в сети появились кадры того, как оба осуждённых принимают участие в футбольном матче. В отличие от Мамаева, который успел сыграть в мяч, находясь в «Бутырке», для Кокорина это первые шаги к возвращению в большой спорт. Форвард «Зенита» продолжает восстановление от травмы, и такая физическая активность, по мнению спортивных медиков, пойдёт ему на пользу.

Помимо этого, футболисты наконец получили возможность пообщаться со своими семьями. По закону каждый из заключённых имеет право на несколько длительных (трое суток) свиданий с близкими на территории исправительного учреждения, где для этого имеются специальные жилые помещения. Супруга Павла Мамаева Алана уже посетила мужа, а гражданская жена Кокорина Дарья Валитова пока только собирается на встречу.

«Это образцовая колония, её специально подобрали для футболистов»

После определения Кокорина и Мамаева в ИК-4 в городе Алексеевке Белгородской области к учреждению приковано внимание не только болельщиков, но и СМИ. Так, один из ранее освободившихся осуждённых колонии Валентин Соколов поделился с прессой воспоминаниями. В частности, он рассказал, что сотрудники тюрьмы применяют к заключённым физическую силу.

«Да большинство надзирателей и не задумываются, кто ты и что ты. К Кокорину и Мамаеву, понятно, это вряд ли относится, а к остальным — стандартная программа: тебя бьют сразу. С утра до вечера в мыле, спать не успеваешь, а УДО не дадут — хоть уработайся, желающих нет. Поэтому начинают бить, потом предлагают подписать бумагу о сотрудничестве», — приводит слова Соколова «Советский спорт».

Также по теме «Убыли из СИЗО»: Мамаева и Кокорина этапируют в колонию Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули московское СИЗО для дальнейшего этапирования в колонию общего режима. По словам...

Однако позже информация была опровергнута руководством ФСИН. Заместитель начальника ведомства Валерий Максименко заявил, что готов провести открытую проверку для доказательства обратных фактов.

«Это образцовая колония, её специально подобрали для футболистов. В ней никого не бьют. Это ложная информация», — уточнил он.

Мамаеву и Кокорину предстоит пробыть под стражей ещё несколько месяцев. Нападающий «Зенита» должен выйти на свободу 7 декабря, полузащитник «Краснодара» — уже 6 ноября. Несмотря на то что к этому времени первая часть чемпионата России по футболу будет в самом разгаре, оба не оставляют надежд полноценно вернуться в профессию. Однако, в отличие от Кокорина, которого всецело поддерживает родной клуб, полузащитнику южан придётся искать новое место работы. Как только срок хавбека подойдёт к концу, Мамаеву придётся ещё раз предстать перед судом — РФС удовлетворил ходатайство «Краснодара» о расторжении контракта, но дело будет рассмотрено при личном присутствии самого игрока.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.