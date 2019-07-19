Замглавы ФСИН заявил, что Кокорину и Мамаеву не запрещено играть в футбол в колонии

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Заместитель главы ФСИН России Валерий Максименко заявил о том, что осуждённым Александру Кокорину и Павлу Мамаеву разрешено играть в футбол на территории колонии, в которой они отбывают наказание.
Замглавы ФСИН заявил, что Кокорину и Мамаеву не запрещено играть в футбол в колонии
  • РИА Новости

«Если взяли мячик и погоняли немного, проблемы в этом нет. В колонии это разрешено. Это не то, что в СИЗО, где нужна куча согласований с прокуратурой, следователями и со всеми. В колонии это всё спокойно и запросто, там есть время на спортивно-массовую работу», — приводит слова Максименко «Говорит Москва».

Кокорин и Мамаев были осуждены на год и пять месяцев и год и шесть месяцев соответственно за две потасовки в центре Москвы, произошедшие в октябре 2018 года.

Оба игрока были этапированы в одну колонию, где и будут отбывать своё наказание.

Ранее УФСИН опровергла информацию о нахождении Кокорина и Мамаева в изоляторе.

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