УФСИН опровергла информацию о нахождении Кокорина и Мамаева в изоляторе

Пресс-служба УФСИН Белгородской области опровергла слова начальника четвёртой исправительной колонии Сергея Плясова о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в штрафном изоляторе.

«За время нахождения в исправительном учреждении указанные осуждённые в штрафной изолятор не водворялись», — приводит слова пресс-службы Sport24.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.

4 июля стало известно, что Кокорина и Мамаева этапировали в колонию.

Ранее Плясов отреагировал на вопрос о видео, на котором Кокорин и Мамаев играют в футбол.