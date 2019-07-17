В колонии отреагировали на вопрос о видео, на котором Кокорин и Мамаев играют в футбол

Начальник ИК-4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов ответил на вопрос о появлении видеозаписи, на которой нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол в колонии.

«Где они играют? Какие видеокадры? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. В футбол они не играли», — цитирует Плясова «Спорт-Экспресс».

По его словам, спортсмены не могли играть в футбол, так как на данный момент находятся в штрафном изоляторе.

Ранее в сети появилось видео, на котором якобы Кокорин и Мамаев играют в футбол.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.

4 июля стало известно, что Кокорина и Мамаева этапировали в колонию.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым не раньше ноября.