РФС рассмотрит вопрос расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым не раньше ноября

Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Берёзов рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о расторжении контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым.

«Мы пока не будем рассматривать это дело. Заседание пройдёт после 8 ноября. Для выбора времени нужно согласование с теми арбитрами, которые будут рассматривать это дело. Сами понимаете, что в июле согласовывать время на середину ноября бессмысленно», — цитирует Берёзова ТАСС.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.

4 июля стало известно, что Кокорина и Мамаева этапировали в колонию.

Ранее адвокат Вячеслав Барик подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию.