Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию
- РИА Новости
«Все трое уже в колонии с понедельника. Пока не общался с ними. В ближайшее время планирую посетить и поговорить. Сейчас поймём, как это сделать, и пообщаемся», — приводит слова Барика «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что все трое осуждённых находятся в карантине, что у него нет информации, находятся ли они в одном помещении или нет.
Кокорин и Мамаев были осуждены на год и пять месяцев и год и шесть месяцев соответственно за две потасовки в центре Москвы, произошедшие в октябре 2018 года.
Ранее Александр Мостовой высказал мнение, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол.