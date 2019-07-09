Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию

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Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, подтвердил информацию об этапировании его клиента, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию ИК №4 в Белгородской области.
Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию
  • РИА Новости

«Все трое уже в колонии с понедельника. Пока не общался с ними. В ближайшее время планирую посетить и поговорить. Сейчас поймём, как это сделать, и пообщаемся», — приводит слова Барика «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что все трое осуждённых находятся в карантине, что у него нет информации, находятся ли они в одном помещении или нет.

Кокорин и Мамаев были осуждены на год и пять месяцев и год и шесть месяцев соответственно за две потасовки в центре Москвы, произошедшие в октябре 2018 года.

Ранее Александр Мостовой высказал мнение, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол.

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