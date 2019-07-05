Мостовой считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол
- РИА Новости
«Думаю, что они вернутся в футбол. Это со всех сторон ужасная история, ещё ужасней она для них обоих. По срокам — ничего страшного нет. Да, они потеряли много, но вернутся они теперь намного сильнее. Если, конечно, с головой всё будет нормально», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».
Кокорин и Мамаев были осуждены на год и пять месяцев и год и шесть месяцев соответственно за две потасовки в центре Москвы, произошедшие в октябре 2018 года.
Ранее сообщалось, что Мамаева и Кокорина этапируют в колонию.