Мостовой считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение о перспективах осуждённых Александра Кокорина и Павла Мамаева вернуться в профессиональный футбол.

«Думаю, что они вернутся в футбол. Это со всех сторон ужасная история, ещё ужасней она для них обоих. По срокам — ничего страшного нет. Да, они потеряли много, но вернутся они теперь намного сильнее. Если, конечно, с головой всё будет нормально», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Кокорин и Мамаев были осуждены на год и пять месяцев и год и шесть месяцев соответственно за две потасовки в центре Москвы, произошедшие в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Мамаева и Кокорина этапируют в колонию.