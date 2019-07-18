Бывший заключённый рассказал о колонии, в которой находятся Кокорин и Мамаев

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Бывший заключённый ФКУ ИК-4 в Белгородской области и гражданский активист Валентин Соколов рассказал о колонии, в которой пребывают футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Бывший заключённый рассказал о колонии, в которой находятся Кокорин и Мамаев
  • РИА Новости

«Да большинство надзирателей и не задумываются, кто ты и что ты. К Кокорину и Мамаеву, понятно, это вряд ли относится, а к остальным — стандартная программа: тебя бьют сразу», — цитирует активиста «Советский спорт».

По его словам, начальник колонии просто выбирает тех, кто ему не понравился. Он заявил, что нынешний начальник колонии Сергей Плясов часто занимался избиением заключённых. Соколов также подчеркнул, что в колонии очень строгие порядки, которые, скорее всего, не касаются футболистов, так как их перевели в отряд для привилегированных осуждённых.

«С утра до вечера в мыле, спать не успеваешь, а УДО не дадут — хоть уработайся, желающих нет. Поэтому начинают бить, потом предлагают подписать бумагу о сотрудничестве», — рассказал Соколов.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.

4 июля стало известно, что футболистов этапировали в колонию.

Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил мнение, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол.

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