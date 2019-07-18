Карпин считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, смогут ли нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вернуться в футбол после того, как они отбудут своё наказание в колонии за драки в центре Москвы.

«Всё в этой жизни реально, всё зависит от них самих. Если захотят, то смогут вернуться», — сказал специалист в интервью на YouTube-канале COMMANDOS.

Он подчеркнул, что для возвращения игрокам придётся много работать. При этом он выразил уверенность, что оба спортсмена каким-то образом держат себя в форме.

«Кокорин располнел? Можно располнеть, а потом всё сбросить. Что касается их наказания, то, мне кажется, это too much (перебор)», — добавил Карпин.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.

4 июля стало известно, что Кокорина и Мамаева этапировали в колонию.

Ранее УФСИН опровергла информацию о нахождении Кокорина и Мамаева в изоляторе.