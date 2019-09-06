«Всё позади»: суд удовлетворил прошения Кокорина и Мамаева об УДО

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Прокуратура не стала оспаривать данное решение, и игроки выйдут на свободу 17 сентября. Адвокат Вячеслав Барик пояснил, что футболисты будут ограничены в некоторых правах, а его коллега Игорь Бушманов отметил, что сторона защиты по-прежнему намерена обжаловать первоначальный приговор.

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства экс-нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении (УДО). Все трое осуждённых выйдут на свободу 17 сентября, так как в соответствии с законом решение вступает в силу спустя десять дней после вынесения вердикта суда.

Заседание проходило в закрытом режиме в исправительной колонии №4, поэтому на территорию исправительного учреждения не были допущены журналисты. Интересно, что в зале суда не присутствовали адвокаты футболистов и Кокорина-младшего Игорь Бушманов, Андрей Ромашов, Вячеслав Барик и Татьяна Стукалова. Их интересы представлял Юрий Падалко.

От поездки в Белгородскую область воздержались и родственники Мамаева и Кокориных, а также представители главы департамента Минпромторга Дениса Пака. Его юрист Наталья Шатихина подчеркнула, что сторона обвинения не видела необходимости лично присутствовать в суде.

Падалко остался удовлетворён принятым решением. В беседе с ТАСС он отметил, что его подзащитные хорошо себя чувствуют и с нетерпением ждут выхода на свободу.

«Ребята, скорее всего, вернутся в спорт и продолжат спортивную карьеру. Что касается их взаимоотношений с футбольными клубами, об этом нужно узнать у них после того, как они покинут колонию», — рассказал адвокат.

В свою очередь, прокуратура не стала препятствовать удовлетворению ходатайства и подавать апелляцию.

Стоит отметить, что УДО полностью не освобождает от ответственности за совершённое преступление, так как осуждённые по-прежнему будут ограничены в некоторых правах. По словам Барика, все эти аспекты будут прописаны в судебном акте.

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«Совершенно точно ребята не смогут покинуть пределы России без случая особой необходимости — например, по состоянию здоровья освобождённого или родственника для оказания помощи. Суд поставит конкретный срок этого ограничения. Кроме того, есть специальный орган, который следит за отчётностью и исполнением наказания. Ребятам нужно будет приходить и отмечаться, что у них всё хорошо. Им могут звонить, а могут и прийти проверить», — пояснил адвокат порталу Sport24.

При этом Игорь Бушманов подчеркнул, что после освобождения футболистов работа команды юристов не завершится, так как сторона защиты намерена продолжать обжаловать приговор.

«Надеюсь, что вышестоящие конституционные инстанции нас услышат и приговор будет приведён в соответствие с требованием закона с учётом фактических обстоятельств данного дела. Что касается Европейского суда по правам человека, то мы с Павлом посчитали нецелесообразным туда обращаться. Полагаем, что национальных способов защиты нам будет вполне достаточно, чтобы привести приговор в соответствие с требованиями закона и с теми обстоятельствами, которые должны учитываться при рассмотрении дела», — приводит слова адвоката Мамаева «Чемпионат».

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко назвал решение суда закономерным, так как, по его словам, за время пребывания в колонии футболисты и Кокорин-младший проявили себя с лучшей стороны, а также демонстрировали примерное поведение.

«Наказание возымело действие, они давно исправились — и сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать», — цитирует Максименко «Интерфакс».

Одной из первых на удовлетворение апелляции отреагировала Татьяна Стукалова. Положительному исходу заседания она посвятила пост на своей странице в Instagram.

В свою очередь, мать братьев Кокориных Светлана призналась, что растрогалась, когда узнала эту новость.

«Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это всё закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции. Будут ли эти десять дней самыми тяжёлыми? Не знаю даже, правда. Всё позади», — сказала Кокорина.

Супруга Мамаева Алана отметила, что решение суда совпало с важными датами в её жизни.

«У меня завтра день рождения, и это лучший подарок для меня! А на Пашин день рождения его ждёт путь домой», — написала Мамаева.

Напомним, что 8 октября 2018 года братья Кокорины, Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы, в результате которых, помимо Пака, пострадали водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Пресненский суд признал Кокориных, Мамаева и Протасовицкого виновными в нападении и приговорил к лишению свободы.

3 августа 2019 года в Алексеевский районный суд Белгородской области поступило прошение об УДО. При этом были предоставлены положительные характеристики как от руководства ИК-4, так и от ФСИН. Сторона обвинения не стала препятствовать рассмотрению ходатайства, оставив решение на усмотрение суда.