Прокуратура не станет подавать апелляцию на УДО Мамаева и Кокорина

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Заместитель Алексеевской межрайонной прокуратуры Дмитрий Пакалов заявил, что прокуратура поддержала ходатайства об освобождении футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и его брата Кирилла по УДО, они были осуждены по делу о драках в центре Москвы.
Прокуратура не станет подавать апелляцию на УДО Мамаева и Кокорина
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По его словам, прокуратура поддержала позицию защиты, а осуждённые положительно зарекомендовали себя и имеют два поощрения.

«Основная цель была достигнута — исправление. Оснований для обжалования не имеется, как только решение суда вступит в силу, они выйдут на свободу и будут радовать своих болельщиков», — цитирует Пакалова ТАСС.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО.

Адвокат Мамаева отреагировал на освобождение футболиста по УДО.

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