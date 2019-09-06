Прокуратура не станет подавать апелляцию на УДО Мамаева и Кокорина
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По его словам, прокуратура поддержала позицию защиты, а осуждённые положительно зарекомендовали себя и имеют два поощрения.
«Основная цель была достигнута — исправление. Оснований для обжалования не имеется, как только решение суда вступит в силу, они выйдут на свободу и будут радовать своих болельщиков», — цитирует Пакалова ТАСС.
6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО.
Адвокат Мамаева отреагировал на освобождение футболиста по УДО.