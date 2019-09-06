Адвокат Мамаева отреагировал на освобождение футболиста по УДО

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Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об освобождении его клиента по УДО.
Адвокат Мамаева отреагировал на освобождение футболиста по УДО
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Если такое решение состоялось, то очень рад за моего подзащитного, а также за братьев Кокориных, родственников футболистов, всех болельщиков и людей, переживающих за них», — цитирует адвоката «Чемпионат».

Он отметил, что вопрос об освобождении спортсменов был рассмотрен достаточно быстро, а также рассказал о намерении обжаловать приговор в дальнейшем.

«Полагаем, что национальных способов защиты нам будет вполне достаточно, чтобы привести приговор в соответствие с требованиями закона и теми обстоятельствами, которые должны учитываться при рассмотрении дела», — добавил Бушманов.

11 октября 2018 года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО.

Ранее адвокат Вячеслав Барик заявил, что решение об освобождении Кокориных и Мамаева вступит в силу 17 сентября.

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