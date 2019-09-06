Адвокат Мамаева отреагировал на освобождение футболиста по УДО

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об освобождении его клиента по УДО.

«Если такое решение состоялось, то очень рад за моего подзащитного, а также за братьев Кокориных, родственников футболистов, всех болельщиков и людей, переживающих за них», — цитирует адвоката «Чемпионат».

Он отметил, что вопрос об освобождении спортсменов был рассмотрен достаточно быстро, а также рассказал о намерении обжаловать приговор в дальнейшем.

«Полагаем, что национальных способов защиты нам будет вполне достаточно, чтобы привести приговор в соответствие с требованиями закона и теми обстоятельствами, которые должны учитываться при рассмотрении дела», — добавил Бушманов.

11 октября 2018 года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО.

Ранее адвокат Вячеслав Барик заявил, что решение об освобождении Кокориных и Мамаева вступит в силу 17 сентября.