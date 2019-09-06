Адвокат: решение об освобождении Кокориных и Мамаева вступит в силу 17 сентября
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- РИА Новости
«Я очень рад за ребят! 17 сентября решение вступит в силу и их выпустят на свободу. Если будет подана апелляция, то выпустят после её рассмотрения», — цитирует адвоката Sport24.
По его словам, осуждённые после освобождения не смогут покидать пределы России без случая особой необходимости. Отмечается, что данное ограничение с конкретным сроком будет прописано в акте.
«Кроме того, есть специальный орган, который следит за отчётностью и исполнением наказания. Ребятам нужно будет приходить и отмечаться, что у них всё хорошо. Им могут звонить, а могут и прийти проверить», — добавил Барик.
11 октября 2018 года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО.
Ранее мать Кокориных отреагировала на освобождение сыновей.