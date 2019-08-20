На выездном заседании: суд рассмотрит прошение Кокорина и Мамаева об УДО 6 сентября

Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайство футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об УДО 6 сентября. Заседание состоится на территории исправительной колонии, где нападающий «Зенита», его младший брат Кирилл Кокорин и полузащитник «Краснодара» отбывают наказание. Прошение о досрочном освобождении подал и четвёртый фигурант дела Александр Протасовицкий.

6 сентября суд в очередной раз будет решать судьбу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. По сообщению пресс-службы ведомства, в этот день состоится рассмотрение их прошений об условно-досрочном освобождении (УДО).

«Алексеевским районным судом Белгородской области назначено рассмотрение ходатайств адвоката в интересах осуждённых Кокорина Кирилла, Кокорина Александра, Мамаева Павла на 6 сентября с 09:00 по московскому времени в выездном заседании на территории ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области», — приводит слова представителя суда ТАСС.

Футболисты подали прошение об УДО в начале августа, спустя месяц пребывания в исправительной колонии №4. Многие эксперты выразили уверенность в том, что исход нового рассмотрения закончится в пользу осуждённых, так как они отличаются примерным поведением и активным участием в жизни исправительного учреждения, о чём неоднократно заявляли его сотрудники.

Между тем коллеги Кокорина и Мамаева продолжают обсуждать их судьбу, а также справедливость наказания. Общественное мнение по-прежнему склоняется в пользу того, что оно является слишком строгим, хотя спортсмены и вели себя неподобающим образом. Так, экс-полузащитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что тюремное заключение можно было заменить на общественные работы или крупный денежный штраф.

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«Сейчас уже нельзя отмотать всё назад. На будущее это будет хороший пример, но само наказание — перебор, показательная порка. Да, им портят карьеру, а ведь ребятам дальше играть. Саша после операции, тюрьма ломает жизнь, дети растут без отцов. Понятно, что не сделали ничего хорошего. Но они это уже совершили. Накажите по-другому, дайте работу, пусть убирают улицу, построят храм, стадион, принесут пользу. Сейчас от того, что они сидят нет никакой пользы. Построили бы детский дом, дом престарелых», — отметил Тарасов в интервью «Чемпионату».

Кроме того, он предположил, что на итоговое решение суда повлияла репутация нападающего и полузащитника.

«Повлияла ситуация, которая произошла в Монако с теми же ребятами. Может, будь там другие фамилии, всё развернулось иначе. Мы все — мужики, я рос в Гольяново, дрался на улице, бывают разные ситуации, но всё решается. Сейчас вообще стало тяжело жить. Вышел куда-то — тебя снимают на камеру, заходишь — снимают, пьёшь кофе — снимают. Почему люди лезут в мою личную жизнь?», — пожаловался Тарасов.

Схожую позицию выразил и нападающий белгородского «Салюта» Андрей Колесников. Именно с этой командой 10 августа встречалась сборная ИК-4, в составе которой на поле выходили Кокорин и Мамаев.

«Пора ребят отпускать. Они уже понесли достаточно суровое наказание. Пусть снова радуют болельщиков хорошей игрой. Как всех в колонии порадовали — на дворовом поле бились в полную силу, старались. Видел фото Кокорина в СИЗО, и по сравнению с тем временем Саша ожил. Они находились в камере без занятий спортом, теперь — по полтора часа в день. Он был в отличном настроении и в матче, и на чаепитии. Я спрашивал про брата — тоже всё нормально. Кириллу всего 20 лет, а нытья никакого», — приводит слова Колесникова Sport24.

Он добавил, что футболисты хотят как можно скорее покинуть исправительное учреждение, встретиться с семьёй и вернуться к привычному образу жизни.

«Нет повода их держать до поздней осени или зимы. И ведут себя хорошо, и правонарушение всего одно. Саша и Паша рассчитывают выйти по УДО. Очень верят, что их скоро отпустят», — заключил Колесников.

Супруга полузащитника «Краснодара» Алана Мамаева на своей странице в Instagram провела прямой эфир, в котором отвечала на вопросы подписчиков. Часть из них касалась будущего футболиста. Однако она пояснила, что ситуация прояснится лишь тогда, когда он покинет исправительное учреждение.

«Правда ли, что Паша будет играть за «Ростов»? Давайте он вернётся, а там будем думать», — заявила Мамаева.

Заседание Российского футбольного союза (РФС) по поводу расторжения контракта между игроком и «Краснодаром» состоится не ранее ноября.

8 октября прошлого года братья Кокорины, Мамаев, а также детский тренер Александр Протановицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы в результате которых пострадали водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. 8 мая Пресненский суд столицы приговорил Кокориных к году и шести месяцам общей колонии, а Мамаева и Протасовицкого — к году и пяти месяцам заключения.

В соответствии с пропиской футболисты, а также Кокорин — младший были направлены в исправительное учреждение в Белгородской области, в то время как Протасовицкий отбывает наказание в Брянской области. По сообщению его адвоката Татьяны Прилипко, он также подал прошение о досрочном освобождении, однако дата его рассмотрения пока неизвестна.

По закону сутки, проведённые осуждённым в следственном изоляторе, приравниваются к полтора дням в тюрьме, в связи с чем в случае отклонения ходатайств Мамаев и Протасовицкий выйдут на свободу в начале ноября, а братья Кокорины — в начале декабря.