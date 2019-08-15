Друг Кокорина и Мамаева заявил, что оба футболиста рассчитывают на УДО

Игрок белгородского «Салюта» Андрей Колесников, который выступал в «Динамо» и «Торпедо» с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым соответственно, заявил, что оба осуждённых футболиста рассчитывают выйти из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО).

«Думаю, их наказание — перебор, пора ребят отпускать. Они понесли достаточно суровое наказание. Видел фото Кокорина в СИЗО, по сравнению с тем временем Саша ожил. Они находились в камере без возможности заниматься спортом, а теперь — по полтора часа в день. Когда начались нагрузки, какое-то движение, Сашиной ноге стало проще. Нет повода держать ребят до поздней осени или зимы. Они ведут себя хорошо, а правонарушение всего одно. Саша и Паша рассчитывают выйти на свободу по УДО. Очень верят, что их скоро отпустят», — заявил футболист в интервью Sport24.

Андрей Колесников в составе «Салюта» 11 августа сыграл товарищеский матч со сборной исправительной колонии №4 Белгородской области, за которую выступали осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Ранее сообщалось, как Кокорин и Мамаев ожидают решения суда по УДО.