Маркизио прокомментировал освобождение Кокорина по УДО

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио выразил радость в связи с условно-досрочным освобождением нападающего Александра Кокорина.
Маркизио прокомментировал освобождение Кокорина по УДО
  • РИА Новости

«Очень счастлив, что Кокорин свободен. Всегда говорил, что он очень талантливый игрок, даже итальянским журналистам. Если Александр сможет вернуться в футбол и помочь «Зениту», я буду очень рад», — приводит слова итальянца «Чемпионат».

6 сентября 2019 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Ранее бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен высказался о конфликте Кокорина и Мамаева с главой департамента Министерства промышленности и торговли Денисом Паком.

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