Семак отреагировал на освобождение Кокорина фотографией футболиста с женой
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- РИА Новости
В сториз в своём Instagram Семак опубликовал фото форварда с его женой Дарьей.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева.
Ранее экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил уверенность, что Кокорин вернётся на топ-уровень.