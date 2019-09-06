Семак отреагировал на освобождение Кокорина фотографией футболиста с женой

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении нападающего команды Александра Кокорина.

В сториз в своём Instagram Семак опубликовал фото форварда с его женой Дарьей.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева.

Ранее экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил уверенность, что Кокорин вернётся на топ-уровень.