Луческу уверен, что Кокорин вернётся на топ-уровень
- Reuters
«Уверен: он вернётся на топ-уровень. Конечно, на это потребуется время — нужно восстановиться ментально, нужно набрать форму. Но он молод, профессионален и имеет большой талант», — цитирует Луческу Sport24.
По словам бывшего наставника сборной Турции и донецкого «Шахтёра», Кокорин захочет доказать всем, что он талантливый футболист, а не хулиган.
Луческу также напомнил о примере бывшего футболиста «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова, который сумел вернуться в большой футбол после тюремного срока.
За свою карьеру Кокорин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи» и «Зенит». В составе санкт-петербургского коллектива он провёл 92 матча и забил 34 мяча.
Ранее бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио выразил радость в связи с условно-досрочным освобождением нападающего Александра Кокорина.