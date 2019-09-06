Луческу уверен, что Кокорин вернётся на топ-уровень

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболиста Александра Кокорина.

«Уверен: он вернётся на топ-уровень. Конечно, на это потребуется время — нужно восстановиться ментально, нужно набрать форму. Но он молод, профессионален и имеет большой талант», — цитирует Луческу Sport24.

По словам бывшего наставника сборной Турции и донецкого «Шахтёра», Кокорин захочет доказать всем, что он талантливый футболист, а не хулиган.

Луческу также напомнил о примере бывшего футболиста «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова, который сумел вернуться в большой футбол после тюремного срока.

За свою карьеру Кокорин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи» и «Зенит». В составе санкт-петербургского коллектива он провёл 92 матча и забил 34 мяча.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио выразил радость в связи с условно-досрочным освобождением нападающего Александра Кокорина.