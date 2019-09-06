Широков раскритиковал решение «Краснодара» расторгнуть контракт с Мамаевым

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Бывший футболист «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков выразил мнение, что «Краснодар» зря отказывается от услуг полузащитника Павла Мамаева.
Широков раскритиковал решение «Краснодара» расторгнуть контракт с Мамаевым
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Они могли бы занять другую позицию в этом вопросе. Если «Краснодар» от него откажется, то это будет новая сага. <...> Зачем же вы отворачиваетесь от него? Тем самым «Краснодар» себе делает плохой пиар», — цитирует Широкова «Чемпионат».

Экс-футболист выразил надежду, что руководство краснодарского коллектива изменит свою позицию по Мамаеву и решит предоставить второй шанс футболисту, который принёс ему много пользы.

Мамаев известен по выступлениям за московские «Торпедо» и ЦСКА. Состав «Краснодара» он пополнил в 2014 году и провёл за команду 146 матчей, в которых забил 35 мячей.

Ранее экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов выразил мнение, что у Мамаева и Кокорина есть шанс вернуться в сборную России.

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