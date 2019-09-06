Тарасов прокомментировал освобождение Мамаева и Кокорина по УДО

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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов отреагировал на решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении хавбека «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Тарасов прокомментировал освобождение Мамаева и Кокорина по УДО
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«Рад за ребят, что они вернутся домой к родным и близким. Я уже пообщался с мамой и женой Саши, поздравил их. Мамины эмоции не описать. Никто не сможет описать, что чувствует мать, потерявшая двух сыновей на такое время. Эмоции Даши, которая была одна с ребёнком, тоже не описать», — цитирует Тарасова «Чемпионат».

Он добавил, что не хотел бы никому пожелать пережить подобное, а также отметил вклад футболиста «Балтики» Алана Чочиева в освобождение спортсменов.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Мамаева.

Ранее первый тренер Мамаева выразил уверенность, что футболист ещё долго сможет профессионально играть.

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