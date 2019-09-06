Первый тренер Мамаева: Павел ещё долго сможет профессионально играть

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Первый тренер Павла Мамаева Владимир Волчек уверен, что полузащитник найдёт в себе силы вернуться в большой футбол и продолжить карьеру.
Первый тренер Мамаева: Павел ещё долго сможет профессионально играть
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Начнёт играть — будет видно, сможет ли попасть в сборную. Главное, чтобы сейчас он вернулся к семье, домой. Уверен в его сильном духе, даже эта ситуация подтверждает этот факт. Павел ещё долго сможет профессионально играть», — приводит слова наставника «Рейтинг Букмекеров».

По словам специалиста, он не стал бы сравнивать своего подопечного с Эдуардом Стрельцовым из-за того, что они жили в разных эпохах. По его мнению, случившееся должно пойти на пользу Мамаеву и заставить его изменить мировоззрение.

Ранее Алана Мамаева, жена футболиста, прокомментировала решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении её мужа.

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