Первый тренер Мамаева: Павел ещё долго сможет профессионально играть
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- РИА Новости
«Начнёт играть — будет видно, сможет ли попасть в сборную. Главное, чтобы сейчас он вернулся к семье, домой. Уверен в его сильном духе, даже эта ситуация подтверждает этот факт. Павел ещё долго сможет профессионально играть», — приводит слова наставника «Рейтинг Букмекеров».
По словам специалиста, он не стал бы сравнивать своего подопечного с Эдуардом Стрельцовым из-за того, что они жили в разных эпохах. По его мнению, случившееся должно пойти на пользу Мамаеву и заставить его изменить мировоззрение.
Ранее Алана Мамаева, жена футболиста, прокомментировала решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении её мужа.