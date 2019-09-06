Первый тренер Мамаева: Павел ещё долго сможет профессионально играть

Первый тренер Павла Мамаева Владимир Волчек уверен, что полузащитник найдёт в себе силы вернуться в большой футбол и продолжить карьеру.

«Начнёт играть — будет видно, сможет ли попасть в сборную. Главное, чтобы сейчас он вернулся к семье, домой. Уверен в его сильном духе, даже эта ситуация подтверждает этот факт. Павел ещё долго сможет профессионально играть», — приводит слова наставника «Рейтинг Букмекеров».

По словам специалиста, он не стал бы сравнивать своего подопечного с Эдуардом Стрельцовым из-за того, что они жили в разных эпохах. По его мнению, случившееся должно пойти на пользу Мамаеву и заставить его изменить мировоззрение.

Ранее Алана Мамаева, жена футболиста, прокомментировала решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении её мужа.