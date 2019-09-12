Травмы из-за мошенничества: итальянская прокуратура назвала виновных в аварии эскалатора с фанатами ЦСКА

Прокуратура Рима завершила расследование аварии эскалатора на станции «Репубблика» столичного метрополитена, в результате которой в октябре 2018 года пострадали два десятка фанатов московского ЦСКА. Обвинения предъявлены четырём сотрудникам римского метро и муниципальной транспортной компании. Им инкриминируют мошенничество с государственными закупками и причинение травм с отягчающими обстоятельствами. Таким образом, официально опровергается одна из первоначальных версий, согласно которой к поломке эскалатора могли быть причастны сами болельщики, якобы прыгавшие на подъёмнике.

Завершено расследование аварии на эскалаторе римской станции метро «Репубблика», в результате которой в октябре 2018 года серьёзно пострадали 24 фаната московского ЦСКА. По результатам проверки итальянская прокуратура признала ответственными за происшествие четырёх сотрудников римского метро и компании ATAC, ответственной за работу общественного транспорта в столице. По сообщению издания La Reppublica, речь идёт о Ренато Д'Амико, Этторе Буччи, Алессандро Галеотти и Джузеппе Оттузо.

Отмечается, что им предъявлены обвинения в мошенничестве с госзакупками и причинении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах. Действия фигурантов привели к тому, что 23 октября 2018-го пострадало множество пассажиров метро, в том числе болельщики футбольного ЦСКА, которые приехали на матч Лиги чемпионов с местной «Ромой».

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Заключение стороны обвинения опровергает первоначальную версию, согласно которой авария якобы произошла по вине фанатов, которые прыгали на эскалаторе и вывели его из строя. Об этом, в частности, вскоре после инцидента заявлял тогдашний глава МВД Италии и вице-премьер Маттео Сальвини.

«Мне кажется, там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак. А эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали», — говорил политик в эфире радиостанции RTL.

Вину на болельщиков армейцев возлагал и глава римской полиции Гуидо Марино, заявлявший, что те не соблюдали предписанные нормы поведения в городе: «Футбольные фанаты проигнорировали все рекомендации, которые им за последние дни дали итальянская полиция и российское консульство».

С этой версией не были согласны ни фанаты ЦСКА, ни сам клуб, выступивший с заявлением, ни очевидцы произошедшего, которые рассказали об аварии итальянским СМИ. Видеозаписи с места крушения эскалатора не подтверждали, что кто-либо намеренно оказывал физическое воздействие на работу подъёмника и провоцировал нештатную ситуацию.

Напротив, на появившихся в сети роликах было видно, что движущийся вниз эскалатор на станции метро «Репубблика», который был до отказа заполнен пассажирами, внезапно начал разгоняться и на большой скорости сбрасывать людей на платформу, в результате чего многие получили травмы. Когда эскалатор всё-таки остановился, его нижние ступени были смяты.

В результате аварии пострадали 24 человека — в основном были получены порезы от искорёженного металла. Большинство из них были болельщиками ЦСКА, многим потребовалась госпитализация. Одному из фанатов, Дмитрию Тюрину, грозила ампутация ноги. Врачам удалось спасти конечность, но, по словам сестры потерпевшего, риск ампутации сохранялся ещё в течение полугода, а для полного восстановления ему требовалась дорогостоящая реабилитация. Спустя месяц Тюрин был доставлен в Россию из римской клиники.

Станция «Репубблика» была в тот же день закрыта в связи с поломкой эскалатора. Повторное открытие состоялось только спустя восемь месяцев. При этом компания ATAC так и не успела починить неисправный эскалатор, лишь загородив его защитными щитами. При этом, по данным Il Messaggero, на ремонтно-профилактические работы было потрачено €500 тыс.

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Четырём указанным фигурантам также были предъявлены обвинения из-за ещё одного подобного инцидента в римском метрополитене. 21 марта 2019 года аналогичным образом провалился эскалатор на соседней станции «Барбини». Никто из пассажиров по счастливой случайности не пострадал, однако станцию также пришлось закрыть. Поезда до сих пор проезжают её без остановки. По этой же причине на полтора месяца прерывалась работа станции «Спанья». Итальянские СМИ констатируют, что эта проблема носит системный характер, поскольку сейчас на всех линиях римского метро есть неработающие из-за технических неисправностей эскалаторы.

Итальянская прокуратура определила, что обе указанные аварии были связаны друг с другом и стали следствием халатных действий сотрудников ATAC и метрополитена. Правоохранительные органы зафиксировали многочисленные случаи подделки документов, направленные на то, чтобы не проводить техническую проверку эскалаторов.

В результате только за последний год не были выполнены около 7 тыс. необходимых операций в отношении механических устройств в римском метро. По версии прокуратуры, руководство компании знало о проблемах, но не предпринимало действий, чтобы избежать закрытия станций.

Отмечается, что одной из непосредственных причин октябрьской аварии на «Репубблике» стало вмешательство в работу системы аварийного торможения и использование в ней некачественных элементов. Аналогичные проблемы были также обнаружены на «Барбини» и едва не привели к ещё одному трагическому инциденту.