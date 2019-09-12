Прокуратура Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с болельщиками ЦСКА

Римская прокуратура провела расследование ЧП, произошедшего на станции метро Repubblica в октябре 2018 года, в ходе которого пострадали десятки фанатов московского футбольного клуба ЦСКА.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу римского полицейского управления, по итогам расследования ответственными за инцидент были признаны четыре человека.

Отмечается, что они все являются сотрудниками метро и муниципальной транспортной компании Atac. Этим людям предъявлены обвинения в мошенничестве с государственными закупками и в причинении телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами.

По словам полиции, расследование выявило также причины схожей аварии на другой станции римского метро.

Напомним, что в октябре 2018 года в результате аварии эскалатора перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и итальянской «Ромой» десятки россиян получили травмы и были госпитализированы.

Ранее пострадавший в римском метро фанат ЦСКА рассказал о звонке вратаря команды Игоря Акинфеева после происшествия.