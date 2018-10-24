«Думаем над коллективным иском»: болельщики ЦСКА отрицают вину в инциденте на эскалаторе римского метро

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини возложил вину за аварию в метро Рима на болельщиков ЦСКА, заявив, что россияне «скакали» на лестнице. Однако очевидцы и пострадавшие излагают совершенно другую версию, которая подтверждается видеозаписью, на которой запечатлён момент ЧП. По словам фанатов, людей на эскалаторе было много — как в московской подземке в час пик, однако все вели себя нормально, никто не прыгал. Вдруг полотно лестницы поехало быстрее, люди начали падать. Болельщики выразили возмущение, что на станции не оказалось техников, которые должны были отключить вышедший из строя эскалатор. Они также сообщили, что медики очень долго добирались до места аварии. Как отмечают очевидцы, первую помощь фанаты оказывали себе сами — среди них оказалось два врача. Теперь болельщики ЦСКА могут подать в суд на римское метро, и юристы убеждены, что дело это беспроигрышное.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и клубом «Рома» был омрачён аварией в римском метрополитене. По информации местного издания La Repubblica, в результате ЧП на эскалаторе пострадали около 30 человек. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Италии, 16 из них — граждане России.

По словам очевидцев, один из эскалаторов, на котором находилась толпа болельщиков ЦСКА, внезапно ускорился — люди начали падать.

«Ничто не предвещало беды, как говорится. Ехали как в Москве в час пик — на каждой ступеньке по два человека. Вниз двигалось два эскалатора, я был в первой десятке, то есть при мне он ещё работал нормально.

В какой-то момент он просто начал ускоряться, часть наших уже стояла внизу. Мы посмеялись: думали, что это какая-то шутка. Или чтобы болельщики прошли побыстрее. Но потом увидели, что механизм всё набирает обороты. Люди начали падать: они не успевали выпрыгнуть. Мы пытались оттаскивать упавших на перрон, чтобы их не завалило», — рассказал RT болельщик ЦСКА Дмитрий Павлов.

Изначально сообщалось, что пятеро получили тяжёлые травмы, а один из них — настолько серьёзные, что ему грозила ампутация ноги. К счастью, позднее эту информацию опровергли.

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«Состояние большинства россиян удовлетворительное. Трое человек (двое мужчин и одна женщина), получившие наиболее серьёзные ранения, находятся в больнице «Умберто I». У всех травмы ног. Мужчинам были проведены операции, женщине наложен гипс. При этом риска ампутации стопы одному из пострадавших, о чём сообщалось ранее, нет», — заявили ТАСС в посольстве России в Италии.

Правоохранительные органы римской столицы проводят расследование обстоятельств ЧП. Однако местные власти ещё до окончания разбирательства возлагают вину за случившееся на болельщиков. Так, вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что авария на эскалаторе произошла из-за действий фанатов ЦСКА.

«Виноваты десятки пьяных псевдоболельщиков, которые скакали (на эскалаторе. — RT)», — заявил Сальвини в эфире радиостанции RTL.

Тем временем болельщики ЦСКА опровергают подобную версию. Так, один из них заявил, что все фанаты из России находились в адекватном состоянии.

«Мы собрались группой и поехали на матч. Не было сильно пьяных людей. Были, конечно, выпившие, но все вели себя тихо-мирно, не пели никаких песен в поддержку клуба. Фанаты прыгали на эскалаторе? Такого не было», — цитирует болельщика ЦСКА Ярослава телеканал «360».

Он также описал последствия инцидента, отметив, что один из его знакомых получил серьёзные повреждения.

«Люди лежали на полу прямо в крови. В том числе один мой приятель тоже получил тяжёлую травму — разрыв мягких тканей на ноге. Была ужасная картина. Потом увидели сам эскалатор, и стало понятно, что случилась авария», — отметил болельщик.

При этом работа медицинской службы итальянской столицы вызвала у фаната серьёзные нарекания. По его словам, врачи долго добирались до места происшествия.

«Когда медики прибыли на станцию метро, то всё осмотрели, только потом начали предпринимать какие-то меры: спускаться с медицинским инвентарём, носилками», — добавил Ярослав.

Подтвердил информацию и ещё один российский болельщик. Он также рассказал, что помощи пришлось ждать непозволительно долго.

«Два-три поезда прошло, а они ходят реже, чем в Москве. Потом пришёл какой-то мужчина в штатском с полицейским. Пострадавшие уже лежали на платформе с ранами, перевязанными жгутами. Я поднялся по эскалатору, и увидел ОМОН, который ничего не делал, а просто стоял в оцеплении. Врачи тоже не особо торопились. У друга была вывернута ступня в обратную сторону и текла кровь», — рассказал фанат.

По словам Павлова, который сам является врачом, первую помощь пострадавшим оказывал он и ещё один болельщик, хирург по профессии.

«Скорую мы ждали 40 минут. Пока она ехала, мы перетягивали жгутами раны у тех, у кого были задеты вены. Никаких аптечек в метро у них нет. Кроме меня, был ещё один доктор — хирург — и мы вдвоём ходили, проверяли, чтобы люди не потеряли сознание, всех осмотрели, стабилизировали», — сказал болельщик.

© Vigili del Fuoco

Впоследствии в поддержку российских болельщиков выступил и известный комментатор Владимир Стогниенко. Он сообщил, что связался с одним из своих знакомых, который в этот момент находился в Риме.

«Он отделался синяками, а друзья его сильно пострадали. Скорую, говорит, ждали минут 40. Фото жуткие, но их выложить не могу. Всем пострадавшим — выздоровления. Говорит, что прыгали — вранье. Конечно, пели активно, но в целом ничего особенного не делали», — написал Стогниенко на своей официальной странице в Twitter.

Обвинения в адрес российских болельщиков возмутили даже местных жителей. Так, Ирина Осипова, которая с детства проживает в Риме, выразила мнение, что подобные заявления властей являются беспочвенными.

«Некоторые итальянцы поверили прессе и возлагают ответственность на людей, сломавших эскалатор, но в основном обсуждение со стороны местных жителей очень рационально. Как можно быть уверенным и обвинять россиян, когда нет никаких подтверждений? На видео отчётливо видно, что эскалатор быстро задвигался и это привело к трагедии. У большинства возникло много вопросов именно к римской администрации: почему такое произошло и достаточно ли современное и безопасное здесь метро, чтобы принимать иностранных гостей», — заявила Осипова в разговоре с RT.

По её словам, местным властям необходимо направить все силы на расследование инцидента.

«Мы должны найти виновных и наказать их. Этого не может быть. Сегодня туристы, завтра римляне, которые, скорее всего, будут там и сегодня. Посмотрите на видео, и вы увидите сумасшедший эскалатор. Не похоже, что они (болельщики ЦСКА. — RT) прыгали. Как говорят, СМИ всегда готовы обвинить русских», — добавила жительница Рима.

Павлов также опроверг обвинения Сальвини в адрес российских болельщиков. По его словам, прыгать на римском эскалаторе невозможно из-за особенностей архитектуры местного метрополитена.

«Там низкие потолки. На самих ступеньках точно никто не прыгал. Эскалатор ни с того ни с сего быстро поехал. А итальянские власти, наверное, просто не хотят платить компенсации. У моего знакомого была скальпированная рана голени, ему в скорой всё зашили, и это стоило по больничной выписке €300. Сначала врачи говорили, что тем, кто попал в больницу через скорую, окажут помощь и без медицинской страховки. Но сейчас вроде как отказываются от своих слов», — сказал Павлов.

Как стало известно, несколько россиян уже обратились в страховую компанию в связи с инцидентом в римской подземке.

«К нам поступают сообщения от наших клиентов о проблемах. На данный момент нам известно о двух людях, обратившихся в нашу сервисную компанию с травмами в Риме. Я не могу называть их имена, но мы уже занимаемся этим. Один человек связался с нами ночью, второй — полчаса назад. В любом случае, мы поможем им получить необходимую медицинскую помощь, независимо от того, какой полис у человека, а далее будем смотреть по ситуации. Это вопрос к компетенции врачей на месте. Речь идёт об итальянской медицине, и мы будем ждать и смотреть», — заявил RT руководитель пресс-службы компании «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук.

Не исключено, что помимо денежных средств от страховых компаний, участники инцидента смогут получить компенсацию от римского метрополитена. Об этом заявила президент Ассоциации поддержки российских соотечественников «Калабрия-Россия» Мария Степура.

«Необходимо подавать иск со стороны всех пострадавших к администрации римского метрополитена, можно и коллективный. И это беспроигрышно. Чем больше исков, тем выше компенсация», — заявила Степура RT.

При этом она сообщила, что обращений от пострадавших в ассоциацию пока не поступало.

«Видимо, люди в шоке, и многие обратились за медицинской помощью. Есть очень серьёзно пострадавшие, требующие операции. Адвокаты помогут составить обращения на возмещение и физического, и морального вреда.

Они имеют полное право подавать иски к администрации метрополитена Рима, поскольку оборудование не было в технически исправном состоянии и на кадрах отчётливо видно, что не было обслуживающего персонала, который бы выключил эскалатор или помогал пассажирам в экстренной ситуации», — заявила глава Ассоциации.

Она отметила, что в российском метрополитене персонал работает значительно слаженнее и в кратчайшие сроки оказывает помощь пострадавшим.

«Голословное обвинение, что им сломали эскалатор, — это просто смешно. Чем? Тем, что ехали на нём? Так это и я, мама с ребёнком, могла ехать и меня обвинят? Очевидно, что эскалатор в метро был в неудовлетворительном техническом состоянии. Оно очень старое, неизвестно, когда последний раз эти эскалаторы обслуживались. Так что есть все основания, и все наши адвокаты это обсудили и едины во мнении, что иски надо подавать обязательно и чем больше их будет, тем лучше», — добавила Степура.

Как сообщил Павлов, в настоящее время болельщики ЦСКА серьёзно раздумывают над подачей жалобы в отношении римского метрополитена.

«Мы думаем над коллективным иском. Вчера в больницу приезжала мэр города. У меня сложилось ощущение, что она больше переживала за эскалатор, а не за пострадавших», — заключил фанат.