Стогниенко назвал враньём информацию о том, что фанаты ЦСКА прыгали на эскалаторе в Риме

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Известный российский комментатор Владимир Стогниенко сообщил подробности инцидента в римском метро, в результате которого пострадали десятки болельщиков ЦСКА.
Стогниенко назвал враньём информацию о том, что фанаты ЦСКА прыгали на эскалаторе в Риме
  • © Служба гражданской защиты Италии/ Vigili del Fuoco

На своей странице в Twitter Стогниенко прокомментировал ситуацию в Риме, ссылаясь на одного из своих знакомых, который стал очевидцем случившегося.

«Только сейчас получилось связаться с приятелем, который в Риме был. Он отделался синяками, а друзья его сильно пострадали. Скорую, говорит, ждали минут 40. Говорит, что прыгали — враньё», — написал комментатор.

Он также отметил, что болельщики армейцев пели песни и в целом вели себя активно, но ничего противоправного не делали.

Во вторник перед матчем ЦСКА с итальянским ФК «Рома» в Лиге чемпионов около 20 болельщиков команды пострадали в результате обрушения эскалатора на одной из станций метро в центре Рима.

Ранее стало известно, что восемь госпитализированных в Риме болельщиков ЦСКА выписаны.

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