Восемь госпитализированных в Риме болельщиков ЦСКА выписаны

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Восемь из 16 госпитализированных болельщиков ЦСКА выписаны из больницы в Риме. Об этом РИА Новости заявил поверенный в делах посольства России в Италии Максим Бурляй.
Восемь госпитализированных в Риме болельщиков ЦСКА выписаны
  • © Данило Гарcиа Ди Мео
  • РИА Новости

«По уточнённым данным, были госпитализированы 16 россиян. По состоянию на 08:15 (09:15 мск) восемь из них выписаны, остальным продолжают оказывать медицинскую помощь. Ночью были сделаны несколько операций, в настоящий момент проводятся ещё две операции. Состояние пострадавших стабильное», — сказал Бурляй.

23 октября в преддверии матча Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» на одной из станций метро в Риме обрушился эскалатор, в результате чего пострадали десятки болельщиков армейской команды.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов помочь болельщикам, пострадавшим в римском метро.

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