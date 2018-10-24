Восемь госпитализированных в Риме болельщиков ЦСКА выписаны

Восемь из 16 госпитализированных болельщиков ЦСКА выписаны из больницы в Риме. Об этом РИА Новости заявил поверенный в делах посольства России в Италии Максим Бурляй.

«По уточнённым данным, были госпитализированы 16 россиян. По состоянию на 08:15 (09:15 мск) восемь из них выписаны, остальным продолжают оказывать медицинскую помощь. Ночью были сделаны несколько операций, в настоящий момент проводятся ещё две операции. Состояние пострадавших стабильное», — сказал Бурляй.

23 октября в преддверии матча Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» на одной из станций метро в Риме обрушился эскалатор, в результате чего пострадали десятки болельщиков армейской команды.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов помочь болельщикам, пострадавшим в римском метро.