Восемь госпитализированных в Риме болельщиков ЦСКА выписаны
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- РИА Новости
«По уточнённым данным, были госпитализированы 16 россиян. По состоянию на 08:15 (09:15 мск) восемь из них выписаны, остальным продолжают оказывать медицинскую помощь. Ночью были сделаны несколько операций, в настоящий момент проводятся ещё две операции. Состояние пострадавших стабильное», — сказал Бурляй.
23 октября в преддверии матча Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» на одной из станций метро в Риме обрушился эскалатор, в результате чего пострадали десятки болельщиков армейской команды.
Ранее сообщалось, что ЦСКА готов помочь болельщикам, пострадавшим в римском метро.