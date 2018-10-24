ЦСКА готов помочь болельщикам, пострадавшим в римском метро

⚠️ Вниманию болельщиков, пострадавших в Риме в результате инцидента в метро



Если вам требуется какая-либо помощь, обратитесь в официальный клуб болельщиков #ЦСКА



Телефон: 8-495-540-38-88

Эл.почта: fanclub@pfc-cska.com