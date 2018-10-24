ЦСКА готов помочь болельщикам, пострадавшим в римском метро
- Reuters
На своей странице в Twitter ЦСКА призвал пострадавших обращаться в официальный клуб болельщиков команды для получения необходимой помощи.
⚠️ Вниманию болельщиков, пострадавших в Риме в результате инцидента в метро— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 23 октября 2018 г.
Если вам требуется какая-либо помощь, обратитесь в официальный клуб болельщиков #ЦСКА
Телефон: 8-495-540-38-88
Эл.почта: fanclub@pfc-cska.com
Ранее в ЦСКА сделали заявление относительно аварии в римском метро.