Глава МВД Италии назвал пострадавших россиян «пьяными псевдоболельщиками»

Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини поделился мнением об инциденте в римском метро, в результате которого пострадали десятки болельщиков ЦСКА.

В эфире радиостанции RTL Сальвини сказал, что российские фанаты ЦСКА вели себя как «пьяные псевдоболельщики». Также он отметил, что эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгать.

Во вторник, 24 октября, перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и клубом «Рома» на одной из станций римского метро обрушился эскалатор, в результате чего около 16 россиян были госпитализированы. К настоящему моменту восемь из них уже выписаны.

Ранее комментатор Владимир Стогниенко назвал враньём информацию, что фанаты ЦСКА прыгали на эскалаторе в Риме.