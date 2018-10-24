В страховой компании рассказали об обращениях пострадавших в Риме фанатов

В компании «АльфаСтрахование» рассказали RT, что к ним поступило уже несколько сообщений от пострадавших в результате инцидента в метро Рима.

«К нам поступают сообщения от наших клиентов о проблемах. На данный момент нам известно о двух клиентах, кто уже обратился в нашу сервисную компанию с травмами в Риме», — заявил руководитель пресс-службы Юрий Нехайчук.

По его словам, один человек обратился за помощью ночью, второй утром в среду, 24 октября.

23 октября в преддверии матча Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» на одной из станций метро в Риме обрушился эскалатор, в результате чего пострадали десятки болельщиков армейской команды.