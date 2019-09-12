«Пусть даже не думает об этом»: почему Черышеву не стоит уезжать в РПЛ из-за смены тренера

Полузащитник сборной России Денис Черышев может потерять место в стартовом составе «Валенсии». Об этом в интервью RT заявил экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой. По его мнению, легионер в ближайшее время столкнётся с проблемами из-за игровой формы, а также смены главного тренера. Нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко разделяет опасения и считает, что одному из героев чемпионата мира 2018 года стоит задуматься о смене клуба. При этом, по его мнению, следует рассматривать варианты исключительно в Европе.

В карьере 28-летнего полузащитника сборной России Дениса Черышева не исключены перемены. Эксперты и болельщики связывают это с неожиданной рокировкой на тренерском мостике в «Валенсии». Накануне руководивший испанской командой с 2017 года Марселино Тораль сложил свои полномочия.

54-летний наставник давно знаком с Черышевым, работал с ним в «Вильярреале» и активно участвовал в переходе игрока в «Валенсию». Нынешним летом специалист приложил все усилия для того, чтобы клуб всё же подписал с россиянином полноценный контракт. И это несмотря на тяжёлую травму, из-за которой Денис пропустил большую часть летней подготовки.

По сообщениям испанских СМИ, руководство клуба приняло решение разорвать с ним контракт во многом из-за вмешательства тренера в вопросы управления спортивными делами. Инициатором прекращения трудовых отношений стал лично президент «Валенсии» Питер Лим.

Других нареканий в адрес 54-летнего специалиста не было. За время работы с командой он вывел «Валенсию» в Лигу чемпионов, а в прошлом сезоне коллектив завоевал Кубок Испании, победив в финальном матче «Барселону».

Для самого Черышева уход тренера стал непростым эмоциональным испытанием. Хавбек решил не скрывать своего отношения к происходящему и посвятил Марселино трогательный пост в Instagram.

«Мистер, у меня никогда не хватит слов, чтобы отблагодарить вас за всё, что вы делали для меня. Вы завоевали Кубок Испании, мы выступали в Лиге чемпионов и вместе преодолели бесчисленное количество трудностей. Я желаю и надеюсь, что у вас всё будет хорошо в будущем, хотя не сомневаюсь, что так и будет. Ценю доверие, которое вы оказывали мне, несмотря на травмы и чёрные дни», — написал Черышев.

Руководство «Валенсии» не стало долго хранить интригу и уже через несколько часов после объявления об уходе Марселино обнародовало имя нового наставника — им стал Альберт Селадес.

У 43-летнего специалиста нет опыта работы с грандами европейского футбола и практики самостоятельного управления взрослыми и состоявшимися игроками. Селадес входил в тренерский штаб сборной Испании на чемпионате мира 2018 года, однако известен на родине как тренер юношеских команд.

«Надо рассматривать любой вариант, чтобы остаться в Европе»

В связи с перестановкой на тренерском мостике российские эксперты с осторожностью делают прогнозы относительно будущего Черышева в «Валенсии». 28-летний хавбек до сих пор не набрал оптимальной формы. В трёх прошедших турах Примеры он лишь дважды вышел на замену, не записав при этом в свой актив никаких результативных действий.

Экс-нападающий «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой не исключает, что Черышев может потерять место в основном составе.

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«У Дениса очень серьёзная конкуренция, пока сложно утверждать, что он будет в основе. Но сезон длинный, он подстрахован контрактом, так что при удачном стечении обстоятельств получит свой шанс. Вдруг кто-то из его партнёров получит травму? Чего ждать от Селадеса как от тренера? Мне пока непонятно. Удивлён назначением, поскольку знаю его не понаслышке, так как играли вместе. Хороший, скромный парень, но всегда был стабильным игроком запаса», — заявил эксперт в интервью RT.

Мостовой уверен, что Черышев вряд ли захочет покидать Примеру и перебираться в РПЛ, несмотря на очередные трудности.

«Денису не привыкать, он побывал в разных ситуациях. У него сложная футбольная судьба, и тот факт, что Черышев не сдался и не уехал в Россию, заставляет его уважать. Да, он может решиться и стать главной звездой, получать огромные деньги и курить здесь бамбук. Но он терпит, выгрызает своё место, не разменивается на деньги. Возможно, он когда-нибудь и решится на это, но не раньше того момента, когда ему исполнится 33 года. Не ждите», — подчеркнул Мостовой.

В том, что Черышев не заинтересован в продолжении карьеры в России, уверен и другой отечественный футболист, имеющий опыт выступления в Европе. Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко в беседе с RT призвал Дениса продолжать бороться за место в стартовом составе и не разменивать годы, проведённые в Примере, на гарантированное место в основе и статус звезды в РПЛ.

«Пусть даже не думает об этом! Моей главной ошибкой в карьере было как раз возвращение в Россию. Уверен, что у него по определению должно отсутствовать это желание. Да, не складывается, но футбол в Европе не идёт в сравнение с тем, что в РПЛ. Пусть не «Валенсия», а другой клуб — надо рассматривать любой вариант, чтобы остаться там», — объяснил форвард.

При этом Павлюченко отметил, что не считает Черышева возрастным игроком. В декабре спортсмену исполнится 29 лет, но Роман уверен, что герой мундиаля ещё способен прибавить в классе и мастерстве.

«Да, пока он откровенно проваливает матчи. Это мы, к примеру, видели во встрече с Казахстаном. Но соглашаться с теми, кто заявляет, что его лучшие годы уже позади, глупо. Я в этом возрасте только перебрался в Англию. Это рассвет. Денис даже не достиг своего пика, проделал только половину пути», — пояснил Павлюченко.