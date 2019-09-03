Черышев заявил, что ему нужно время, чтобы войти в необходимый игровой ритм

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Полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России по футболу Денис Черышев рассказал, что ему ещё необходимо время, чтобы войти в игровой ритм после пропуска концовки минувшего сезона из-за травмы.
Черышев заявил, что ему нужно время, чтобы войти в необходимый игровой ритм
  • © Daisuke Nakashima/AFLO
  • globallookpress.com

«Я готов играть, но всё зависит от тренера, готов помочь команде. Я только восстановился от травмы, потихоньку вхожу в ритм, набираю игровое время, чувствую себя хорошо, это самое главное. Постепенно нужно входить в режим, дай бог всё будет нормально», — приводит слова Черышева ТАСС.

28-летний хавбек в нынешнем сезоне сыграл в двух матчах за «Валенсию», в обоих выйдя на замену в концовке встреч. Он был вызван в расположение сборной России для подготовки к матчам с Шотландией и Казахстаном в рамках квалификации на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» обыграла «Мальорку» в матче Примеры.

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