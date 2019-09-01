«Валенсия» с Черышевым обыграла «Мальорку» в матче Примеры
- @valenciacf
Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Валенсии» принёс дубль Даниэля Парехо реализовавшего пенальти на 43-й и 57-й минутах.
Российский хавбек Денис Черышев вышел на замену на 73-й минуте, но не отличился результативными действиями.
В следующем туре «Валенсия» на выезде сыграет с «Барселоной», а «Мальорка» на своём поле примет «Атлетик» из Бильбао.
Ранее сообщалось, что Ансу Фати стал самым молодым футболистом, забившим за «Барселону» в Примере.