«Валенсия» с Черышевым обыграла «Мальорку» в матче Примеры

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«Валенсия» одержала победу над «Мальоркой» в матче третьего тура испанской Примеры.
«Валенсия» с Черышевым обыграла «Мальорку» в матче Примеры
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Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Валенсии» принёс дубль Даниэля Парехо реализовавшего пенальти на 43-й и 57-й минутах.

Российский хавбек Денис Черышев вышел на замену на 73-й минуте, но не отличился результативными действиями.

В следующем туре «Валенсия» на выезде сыграет с «Барселоной», а «Мальорка» на своём поле примет «Атлетик» из Бильбао.

Ранее сообщалось, что Ансу Фати стал самым молодым футболистом, забившим за «Барселону» в Примере.

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