Фати стал самым молодым футболистом, забивавшим за «Барселону» в Примере

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Полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати стал молодым футболистом в истории клуба забившим в матче испанской Примеры.
Фати стал самым молодым футболистом, забивавшим за «Барселону» в Примере
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Знаковое событие произошло в выездном матче третье тура с «Осасуной». Фати отличился на 51-й минуте в возрасте 16 лет и 304 дней. Предыдущим рекордсменом блауграны был Бояну Кркичу, забивший в Примере за «Барселону» в возрасте 17 лет и 53 дней.

При этом Фати стал третьим самым молодым игроком, забивавшим в матчах Примеры, после Фабриса Олинги, (16 лет и 98 дней) и Икера Муньяина (16 лет 289 дней). 

Ранее сообщалось, что «Барселона» упустила победу над «Осасуной» в матче Примеры

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