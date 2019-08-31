Фати стал самым молодым футболистом, забивавшим за «Барселону» в Примере

Полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати стал молодым футболистом в истории клуба забившим в матче испанской Примеры.

Знаковое событие произошло в выездном матче третье тура с «Осасуной». Фати отличился на 51-й минуте в возрасте 16 лет и 304 дней. Предыдущим рекордсменом блауграны был Бояну Кркичу, забивший в Примере за «Барселону» в возрасте 17 лет и 53 дней.

При этом Фати стал третьим самым молодым игроком, забивавшим в матчах Примеры, после Фабриса Олинги, (16 лет и 98 дней) и Икера Муньяина (16 лет 289 дней).

Ранее сообщалось, что «Барселона» упустила победу над «Осасуной» в матче Примеры