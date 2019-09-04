«Валенсия» включила Черышева в заявку на Лигу чемпионов

Испанский футбольный клуб «Валенсия» опубликовал заявку команды на предстоящий розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.

В список из 25 игроков, заявленных для участия в турнире, вошёл российский хавбек Денис Черышев, летом 2019 года подписавший полноценный контракт с клубом.

В прошлом сезоне 28-летний россиянин, игравший за «Валенсию» на правах аренды, принял участие в трёх играх Лиги чемпионов, но не отличился результативными действиями, и четырёх — Лиги Европы, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Ранее Александр Медведев назвал первоочередную задачу «Зенита» в Лиге чемпионов.