«Валенсия» включила Черышева в заявку на Лигу чемпионов
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В список из 25 игроков, заявленных для участия в турнире, вошёл российский хавбек Денис Черышев, летом 2019 года подписавший полноценный контракт с клубом.
В прошлом сезоне 28-летний россиянин, игравший за «Валенсию» на правах аренды, принял участие в трёх играх Лиги чемпионов, но не отличился результативными действиями, и четырёх — Лиги Европы, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.
Ранее Александр Медведев назвал первоочередную задачу «Зенита» в Лиге чемпионов.