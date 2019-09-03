Медведев назвал первоочередную задачу «Зенита» в Лиге чемпионов

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал первоочередную цель команды в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

«На этом этапе задача — выйти из группы, а там уже посмотрим, если она будет решена. Говорят, у нас удачный жребий, но я бы не стал так говорить. Он мог быть и лучше, и хуже», — приводит слова Медведева ТАСС.

«Зенит» попал в группу G, где сыграет с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецкой командой «РБ Лейпциг». Первый матч группового этапа петербургская команда проведёт 17 сентября на выезде с действующим бронзовым призёром чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что Медведев подвёл итоги летней трансферной кампании клуба.