Медведев назвал первоочередную задачу «Зенита» в Лиге чемпионов

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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал первоочередную цель команды в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.
Медведев назвал первоочередную задачу «Зенита» в Лиге чемпионов
  • РИА Новости

«На этом этапе задача — выйти из группы, а там уже посмотрим, если она будет решена. Говорят, у нас удачный жребий, но я бы не стал так говорить. Он мог быть и лучше, и хуже», — приводит слова Медведева ТАСС.

«Зенит» попал в группу G, где сыграет с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецкой командой «РБ Лейпциг». Первый матч группового этапа петербургская команда проведёт 17 сентября на выезде с действующим бронзовым призёром чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что Медведев подвёл итоги летней трансферной кампании клуба.

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