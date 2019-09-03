Гендиректор «Зенита» подвёл итоги летней трансферной кампании клуба

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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подвёл итоги летней трансферной кампании клуба.
Гендиректор «Зенита» подвёл итоги летней трансферной кампании клуба
  • РИА Новости

«Мы удовлетворены итогами трансферной кампании. К нам пришли игроки на те позиции, которые нам необходимы не только сейчас, но и на перспективу. Всех целей, которые перед собой ставили, мы достигли», — приводит слова Медведева ТАСС.

Он отметил, что теперь всем новичкам предстоит влиться в коллектив.

Летом 2019 года состав «Зенита» пополнили Малком, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Даниил Круговой, Йордан Осорио и Александр Васютин.

Ранее сообщалось, что Миха Мевля стал игроком «Сочи».

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