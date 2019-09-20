Кононов рассказал, что нужно «Спартаку» для успеха

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда уступила «Уфе» (0:1).

«Мы владели преимуществом. Нам не удалась завершающая фаза: и точные передачи, и завершение. Но чёрная полоса проходит, за ней наступает белая. При соответствующей работе и вере в себя будет успех и победы. «Спартак» займёт место, на которое рассчитывает», — заявил тренер красно-белых в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Спартак» под руководством Олега Кононова проиграл четвёртый матч подряд.

Ранее сообщалось, что автогол Рассказова помог «Уфе» победить «Спартак» в десятом туре РПЛ.