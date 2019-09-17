СМИ: «Спартак» рассматривает вариант приглашения Арсена Венгера

Московский футбольный клуб «Спартак» рассматривает возможность приглашения французского специалиста Арсена Венгера на пост главного тренера команды.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», гендиректор красно-белых Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения Венгера.

Отмечается, что целью поездки является выяснение намерения Венгера вернуться к работе в целом, готовности работать в России, а также его финансовых и других требований.

Венгер возглавлял лондонский «Арсенал» с 1996 по 2018 год и вместе с клубом стал трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны. Помимо «канониров», Венгер тренировал французские «Монако» и «Нанси», а также японский «Нагоя Грампус».

«Спартак» на данный момент тренирует Олег Кононов. По итогам девяти туров нынешнего сезона красно-белые с 14 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Евгений Ловчев считает Валерия Карпина лучшим кандидатом на пост главного тренера «Спартака».