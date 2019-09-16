Ловчев считает Карпина лучшим кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что лучшим кандидатом на пост главного тренера команды является наставник «Ростова» Валерий Карпин.

«На мой взгляд, Валерий Карпин — лучшая кандидатура для «Спартака» в нынешних условиях. Он уже набрался опыта, очень неплохо проявил себя в «Ростове». Он всё знает про «Спартак», — приводит слова эксперта «Советский спорт».

Он отметил, что у Карпина есть харизма, с помощью которой ему удастся получить уважение игроков. Ловчев также уверен, что, несмотря на не совсем красивый уход тренера из команды, владелец клуба Леонид Федун всё же должен попробовать пригласить его.

«Я неоднозначно отношусь к Карпину, но истина дороже», — сказал Ловчев.

Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 год. После этого он освободил пост для испанца Унаи Эмери, но после его неудачных результатов в том же году вернулся в команду и покинул должность уже в 2014-м. Карпин работает с «Ростовом» с позапрошлого сезона.

На данный момент главным тренером «Спартака» является Олег Кононов. По итогам девяти туров нынешнего сезона красно-белые с 14 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Ловчев заявил, что не видит тренерской работы Кононова в «Спартаке».