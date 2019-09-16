Ловчев считает Карпина лучшим кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что лучшим кандидатом на пост главного тренера команды является наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Ловчев считает Карпина лучшим кандидатом на пост главного тренера «Спартака»
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«На мой взгляд, Валерий Карпин — лучшая кандидатура для «Спартака» в нынешних условиях. Он уже набрался опыта, очень неплохо проявил себя в «Ростове». Он всё знает про «Спартак», — приводит слова эксперта «Советский спорт».

Он отметил, что у Карпина есть харизма, с помощью которой ему удастся получить уважение игроков. Ловчев также уверен, что, несмотря на не совсем красивый уход тренера из команды, владелец клуба Леонид Федун всё же должен попробовать пригласить его.

«Я неоднозначно отношусь к Карпину, но истина дороже», — сказал Ловчев.

Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 год. После этого он освободил пост для испанца Унаи Эмери, но после его неудачных результатов в том же году вернулся в команду и покинул должность уже в 2014-м. Карпин работает с «Ростовом» с позапрошлого сезона.

На данный момент главным тренером «Спартака» является Олег Кононов. По итогам девяти туров нынешнего сезона красно-белые с 14 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Ловчев заявил, что не видит тренерской работы Кононова в «Спартаке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить