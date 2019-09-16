Ловчев заявил, что не видит тренерской работы Кононова в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал работу главного тренера команды Олега Кононова после поражения от екатеринбургского «Урала» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» не прибавляет, а деградирует. Я опять услышал после матча странную речь Олега Кононова. Он говорил, что первый тайм команда играла хорошо. Это слова не тренера, а болельщика. Не было сказано, что у команды не получился быстрый переход из обороны в атаку, что защита серьёзно ошибалась», — приводит слова эксперта «Советский спорт».

Он отметил, что в прошедшей игре ошибался практически каждый футболист обороны красно-белых. По словам Ловчева, непонятно, что будет с командой дальше, даже если «Спартак» сможет обыграть в десятом туре «Уфу».

«Нужно же что-то менять! А не говорить: «Мне понравилась игра команды в первом тайме». Я не вижу тренерской работы! Пока «Спартак» ужасен», — подчеркнул Ловчев.

«Урал» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в Москве на стадионе «Открытие Арена». Кононов возглавляет команду с ноября 2018 года. По итогам девяти туров нынешнего сезона красно-белые с 14 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее владелец клуба Леонид Федун заявил, что Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера «Спартака».