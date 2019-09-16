Федун заявил, что Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера «Спартака»
- РИА Новости
«Не было такого. Чушь», — приводит ответ функционера на соответствующий вопрос «Спорт-Экспресс».
По его словам, наставник будет работать в «Спартаке» как минимум до декабря.
«А там, в декабре, будем смотреть», — отметил Федун.
Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. По итогам девяти туров нынешнего сезона красно-белые с 14 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что Федун отказался принять отставку Кононова.