Федун заявил, что Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера «Спартака»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Олег Кононов подавал в отставку после поражения от екатеринбургского «Урала» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не было такого. Чушь», — приводит ответ функционера на соответствующий вопрос «Спорт-Экспресс».

По его словам, наставник будет работать в «Спартаке» как минимум до декабря.

«А там, в декабре, будем смотреть», — отметил Федун.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. По итогам девяти туров нынешнего сезона красно-белые с 14 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Федун отказался принять отставку Кононова.