СМИ: Федун отказался принять отставку Кононова

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун отказался принять заявление Олега Кононова об отставке с поста главного тренера команды.
СМИ: Федун отказался принять отставку Кононова
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», после поражения от «Урала» Кононов сообщил руководству о желании покинуть свой пост, а позднее официально попросил клуб об отставке, но Федун ему отказал.

Во время встречи с болельщиками после игры с «Уралом» генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что Кононов не подавал заявления об увольнении.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. По итогам девяти туров нынешнего сезона красно-белые с 14 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Андрей Червиченко высказал мнение о работе Олега Кононова в «Спартаке».

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