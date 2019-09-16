Червиченко: в жанре болтовни Кононов преуспел

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Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко высказал мнение о работе с командой нынешнего главного тренера Олега Кононова.
Червиченко: в жанре болтовни Кононов преуспел
  • РИА Новости

«Главная мысль — купленная команда играет хуже, чем распроданная. Мне кажется, прежний «Спартак» был острее, интереснее, креативнее. Я с первого дня работы Кононова в «Спартаке» говорил, что он не подходит такому клубу», — приводит слова Червиченко «Советский спорт».

Он отметил, что Кононов — неплохой специалист, но точно не топ-тренер.

«Он неспособен слепить из красно-белых коллектив, играющий как во времена Бескова и Романцева. Зато в жанре болтовни Кононов преуспел. Красиво говорить умеет, этого не отнять», — добавил эксперт.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. По итогам девяти туров нынешнего сезона красно-белые с 14 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Червиченко считает бредом слухи о возможном возвращении Массимо Карреры в «Спартак».

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