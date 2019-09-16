Червиченко считает бредом слухи о возможном возвращении Карреры в «Спартак»

Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко высказал мнение о возможном возвращении в команду итальянского специалиста Массимо Карреры.

«На мой взгляд, слухи о возвращении Карреры в «Спартак» — бред собачий. Не потому, что Федун второй раз его приглашать не будет. Просто не надо переоценивать итальянца. В чемпионском сезоне ему откровенно повезло. Звёзды сошлись. При всём уважении к спартаковцам, которые, конечно, большие молодцы. Да и если бы Каррера был настолько велик, то не сидел бы сейчас без дела», — приводит слова Червиченко «Советский спорт».

Он также усомнился, что Станислав Черчесов или Курбан Бердыев готовы возглавить московский клуб.

«Черчесов рискует многим. Это же как ходить по минному полю. Ощущения как в дурдоме. Такая работа Черчесову наверняка интересна, но стоит ли ставить на кон предыдущие успехи? На это и Курбан Бердыев вряд ли пойдёт», — добавил специалист.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл «Уралу» в Москве на стадионе «Открытие Арена» со счётом 1:2. На данный момент красно-белые с 14 очками занимают шестое место в чемпионате России.

Ранее в «Спартаке» заявили, что Кононов не подавал в отставку после поражения от «Урала».