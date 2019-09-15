В «Спартаке» заявили, что Кононов не подавал в отставку после поражения от «Урала»

Короткая ссылка
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что главный тренер команды Олег Кононов не подавал в отставку после поражения от «Урала».
В «Спартаке» заявили, что Кононов не подавал в отставку после поражения от «Урала»
  • © официальный сайт ФК «Спартак»

«Могу сказать, что Олег Георгиевич не подавал в отставку, мы не рассматриваем такой вариант», — цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».

По его словам, Кононов работает с новой командой, которая только строится.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл «Уралу» в Москве на стадионе «Открытие Арена» со счётом 1:2. На данный момент красно-белые с 14 очками занимают шестое место в чемпионате России.

Ранее Цорн заявил, что в «Спартаке» выражают доверие Кононову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить