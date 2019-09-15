В «Спартаке» заявили, что Кононов не подавал в отставку после поражения от «Урала»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что главный тренер команды Олег Кононов не подавал в отставку после поражения от «Урала».

«Могу сказать, что Олег Георгиевич не подавал в отставку, мы не рассматриваем такой вариант», — цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».

По его словам, Кононов работает с новой командой, которая только строится.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл «Уралу» в Москве на стадионе «Открытие Арена» со счётом 1:2. На данный момент красно-белые с 14 очками занимают шестое место в чемпионате России.

Ранее Цорн заявил, что в «Спартаке» выражают доверие Кононову.