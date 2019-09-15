Цорн заявил, что в «Спартаке» выражают доверие Кононову

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что руководство выражает доверие главному тренеру команды Олегу Кононову, несмотря на неудачные результаты красно-белых в последних матчах.

«Мы выражаем доверие нашему тренеру», — цитирует гендиректора РИА Новости.

По его мнению, команда должна стремиться к максимальным результатам, но сейчас ей необходимо дать время.

«Нынешнее положение дел никого не устраивает», — сказал Цорн.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл «Уралу» в Москве на стадионе «Открытие Арена» со счётом 1:2. На данный момент красно-белые с 14 очками занимают шестое место в чемпионате России.

Ранее капитан команды Георгий Джикия призвал болельщиков «Спартака» поддержать команду в трудную минуту.